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قوى الأمن تعمم صورة مفقودة غادرت منزلها الزّوجي في الكنيسة – عكّار
متفرقات
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الجمعة 04 آب 2023
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
” تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:
سماهر محمد الأحمد (مواليد عام 1985، سورية)
التي غادرت منزلها الزّوجي الكائن في بلدة الكنيسة – عكّار، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر العريضة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم820250/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات” .

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