قوى الأمن تعمم صورة مفقود غادر منزل ذويه في البداوي ولم يعد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود خالد طارق عامر (من مواليد عام 2008، سوري)، الذي غادر بتاريخ 28-6-2023 منزل ذويه الكائن في محلة جبل البداوي – طرابلس، إلى جهة مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة البداوي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 386858/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.
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