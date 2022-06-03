قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: ميلاد رزق الله زغيب (مواليد عام 1950، لبناني) الذي غادر بتاريخ 1-06-2022، منزله الكائن في ذوق مكايل، إلى جهة مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه، مع العلم انه يعاني من اضطرابات نفسية.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة جونية في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 910119-09، للادلاء بما لديهم من معلومات”.
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