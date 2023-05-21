قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر منزل ذويه في غزير ولم يعد

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: “تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود: عبد الله محمّد العويد (مواليد عام 2000، سوري)، الذي غادر منزل ذويه، الكائن في بلدة غزير، قُرابة السّاعة 22،00 من تاريخ 2/05/2023، ولم يَعُد لغاية تاريخه. لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة غزير في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 920037-29، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.
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