قوى الأمن: منع المرور في شارع المصارف غدا والسبب؟

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة ما يلي: “الساعة 10:30 من يوم الإثنين 26-9-2022، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة لاستكمال مناقشة وإقرار الموازنة العامة.
لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من الساعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء.
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام”.
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