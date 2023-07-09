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قوى الامن: العثور على القاصرة غايا صاروفيم وهي بحالة جيدة
محلي
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الأحد 09 تموز 2023
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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر حسابها على” تويتر”، انه تم “العثور على القاصرة غايا فادي صاروفيم من قبل شعبة المعلومات وهي بحالة جيدة، وقد غادرت منزل ذويها لاسباب شخصية، ولا يوجد أي سبب أمني أو جرمي كما اعلنا بتاريخ 04-07-2023”.

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