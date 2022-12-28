قوى الامن تعمم صورة موقوف بجرائم سلب

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:
ع. م. (مواليد عام 1986، لبناني) لاقدامه على عدة عمليات سلب.
لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية الكائن في محلّة الاوزاعي- ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة”.
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