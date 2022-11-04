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قوى الامن عممت صورة المفقودة هبة قاسم سليمان
محلي
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الجمعة 04 تشرين الثاني 2022
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:
تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
–    هبة قاسم سليمان (من مواليد عام 1990، لبنانية) التي غادرت، بتاريخ 3-11-2022، منزلها الكائن في بلدة ضهور الهوا – قضاء الكورة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة أميون في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 651273-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”. 

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