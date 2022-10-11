قوى الامن عممت صورة المفقود تركي فارس العبد

صــــدر عـــن المديريـــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامــــة البـــــلاغ التالـــــــي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر:
– تركي فارس العبد (من مواليد عام 2005، سوري).
الذي غادر بتاريخ 5/10/2022 منزل ذويه الكائن في بلدة النخلة – الكورة، ولم يعد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على رقم: 415463/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.
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