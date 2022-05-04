قوى الامن: عناصر حاجز ضهر البيدر اوقفوا ناقل مخدرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“الساعة 21:45 من تاريخ 30-4-2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، بسيارة نوع مرسيدس لون أبيض متجهة من البقاع إلى بيروت، وعلى متنها ثلاثة مواطنين، وهم كل من:
– م. ش. (من مواليد عام 1985)
– ن. م. (من مواليد عام 1992)
– م. د. (من مواليد عام 1996)
بتفتيشهم والسيارة، جرى ضبط كمية من مادتي باز الكوكايين وحشيشة الكيف، و”ورق لف سجائر” وسكين.
بالتحقيق معهم، اعترف الأول أن (ن. م.) و(م. د.) ليسا على علم بوجود المخدرات في السيارة، وأنه ينقلها لصالح أحد الأشخاص في منطقة جبل لبنان.
تم تسليمهم مع المضبوطات والسيارة إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.
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