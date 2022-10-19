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قوى الامن في ذكرى استشهاد اللواء الحسن: نذكرك على الدوام
محلي
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الأربعاء 19 تشرين الأول 2022
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غردت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي  عبر حسابها على “تويتر”: “‏نفتقدك في الذكرى العاشرة لاستشهادك، و نذكرك على الدوام، أنت المخلد في قلوبنا و في العلياء…

‏إلى روح اللواء الشهيد ⁧‫وسام الحسن‬⁩ ورفيقه المؤهل أول أحمد صهيوني ‏ألف تحية وألف وسام”. 

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