قوى الامن في ذكرى استشهاد اللواء الحسن: نذكرك على الدوام

غردت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على “تويتر”: “نفتقدك في الذكرى العاشرة لاستشهادك، و نذكرك على الدوام، أنت المخلد في قلوبنا و في العلياء…
إلى روح اللواء الشهيد وسام الحسن ورفيقه المؤهل أول أحمد صهيوني ألف تحية وألف وسام”.
غردت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على “تويتر”: “نفتقدك في الذكرى العاشرة لاستشهادك، و نذكرك على الدوام، أنت المخلد في قلوبنا و في العلياء…
إلى روح اللواء الشهيد وسام الحسن ورفيقه المؤهل أول أحمد صهيوني ألف تحية وألف وسام”.
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