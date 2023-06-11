قوى الامن: نتائج سباق نصف ماراتون قوى الأمن الداخلي الدولي الثالث عشر

نظمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صباح اليوم، “سباق قوى الأمن الداخلي الدولي الثالث عشر لمسافة نصف ماراثون (21.1 كلم)” تحت شعار “رح نركض رغم كل شي”، ضمن مدينة بيروت، برعاية وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبإشراف الإتحاد اللبناني لألعاب القوى.
وشارك في السباق 1698 عداء وعداءة من 45 جنسية مختلفة ومن مختلف الأندية الإتحادية والجمعيات الرياضية، إضافة الى فِرَق من قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، والجيش اللبناني والأمن العام، وأمن الدولة، ونقابة المحامين، وعدائين منفردين، وآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضباط ورتباء وأفراد من قوى الأمن الداخلي.
وقد أعطى بداية إشارة الانطلاق لذوي الارادة الصلبة رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى السيد رولان سعادة ورئيس الفرق الرياضية في قوى الأمن الداخلي العميد حسين خشفة عند الساعة 6،50.
بعدها أطلق الوزير مولوي عند الساعة 7،15 سباق نصف الماراثون، من أمام المتحف الوطني – بيروت، ليجوب بعدها العداؤون معظم شوارع العاصمة.
وقد جرى توزيع الكؤوس والميداليات للفائزين من قبل الوزير مولوي واللواء عثمان والعميد خشفه، بحضور سعادة، نائب رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية جاك تامر، ممثل عن نقابة المحامين، ممثل عن نقابة المعالجين الفيزيائيين، قائد شرطة بيروت بالوكالة العقيد أحمد عبلا، وممثلين عن المؤسسات الأمنية والصليب الأحمر اللبناني وفوج إطفاء بيروت، وممثلين عن الشركات الراعية للسباق، وعدد من الجمعيات الاهلية.
وفاز بالمراتب الثلاث الأولى لفئة الرجال:
1- عمر أبو حمد (الجيش اللبناني)
2- درشان سينغ (الكتيبة الهندية)
3- زاهر زين الدين (الجيش اللبناني)
4- عماد جزيني (قوى الأمن الداخلي)
وفازت بالمراتب الأولى لفئة الإناث:
1- بريوني شتاين (blue stars)
2- جيني غوستافسون (نادي انتر – ليبانون (
3- لؤى زعرور (نادي انتر – ليبانون)
وعن فئة ذوي الإرادة الصلبة، فاز كل من:
1- أنطوان حدشيتي (Ampute)
1- ربيع جمّال (Blind)
1- يوسف المولى (Wheelchair)
1- أحمد الغول (Handcyle)
2- أحمد شبلي (Handcyle)
3- وسام روكز (Handcyle)
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