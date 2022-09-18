قيادة الجيش نعت النقيب الشهيد طربيه والدفن غدا في مجدل العاقورة

نعت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، النقيب الشهيد جورج طربيه، الذي استشهد أمس.
“وفي ما يلي نبذة عن حياته:
– من مواليد 08/08/1989- جبيل.
– تطوع في الجيش بتاريخ 14/10/2008، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 01/08/2011، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة نقيب اعتبارا من 01/01/2019.
– حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
– تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
– متأهل.
ينقل الجثمان بتاريخ 19/9/2022 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار سابا – مجدل العاقورة، حيث يقام المأتم الساعة 16.00 في الكنيسة المذكورة.
تقبل التعازي بتاريخ 18/9/2022 ابتداً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار عبدا – بلاط – جبيل، وبتاريخ 19/9/2022 قبل الدفن ابتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 16.00 في كنيسة مار سابا – مجدل العاقورة، وبتاريخ 20/9/2022 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار عبدا – بلاط – جبيل أو عبر الاتصال على الأرقام التالية: زوجته: 136133/70, والده: 580723/70. والدته: 258188/70. شقيقه: الرقيب أول جوليان طربيه 951319/71، وشقيقته: 161782/70″.
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