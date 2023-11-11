كارثة في غزة: المستشفيات خارج الخدمة وأطفال ومرضى يموتون

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية توقف العمليات في مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد نفاد الوقود بشكل كامل.
وأفاد محمد أبو سليمة مدير المجمع، أن أطفالاً ومرضى توفوا بسبب توقف الأجهزة بعد انقطاع الكهرباء عن المجمع، مشدداً على أن ساعات فقط تفصل مرضى آخرين والطواقم الطبية عن الموت.
جاء هذا بعدما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها عاجزة عن الاتصال بأي من موظفيها داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، حيث يتعرض منذ أمس الجمعة لقصف إسرائيلي مكثف.
من جهتها، اعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية أنّ مستشفيي النصر والرنتيسي أصبحا خارج الخدمة تمامًا بسبب القصف بشكل مباشر، لافتةً إلى أنّه “أصبح الموت المحتّم مصير المرضى في المستشفيات”.
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