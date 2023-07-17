كتاب من مصلحة الليطاني: لعدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى كل من وزارة الطاقة و المياه ، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الأشغال العامة و النقل، و المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء و المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان , طلبت فيه “عدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية من نوع الجسور الانبوبية وذلك لما تشكله من خطر على البيئة المائية، وتهديدا للسلامة و الصحة العامتين.
كما وطلبت فرض الشروط و المواصفات الفنية للإنشاءات بما يؤمن حسن الاعتناء بضفاف النهر ، و الحفاظ على الحياة النباتية الحيوانية، ويضمن احترام توازن النظم البيئية المائية.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا