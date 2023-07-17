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كتاب من مصلحة الليطاني: لعدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية
محلي
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الإثنين 17 تموز 2023
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 وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى كل من وزارة الطاقة و المياه ، ووزارة الداخلية والبلديات،  ووزارة الأشغال العامة و النقل، و المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء و المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان , طلبت فيه “عدم الموافقة على تراخيص انشاء معابر نهرية من نوع الجسور الانبوبية وذلك لما تشكله من خطر على البيئة المائية،  وتهديدا للسلامة و الصحة العامتين.

كما وطلبت فرض الشروط و المواصفات الفنية للإنشاءات بما يؤمن حسن الاعتناء بضفاف النهر ، و الحفاظ على الحياة النباتية الحيوانية، ويضمن احترام توازن النظم البيئية المائية.

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