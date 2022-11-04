كتلة اللقاء الديمقراطي ماضية في دعم ترشيح معوض

أكد النائب بلال عبدالله في حديث إذاعيّ أن كتلة “اللقاء الديمقراطي” ماضية حتى الآن في دعم ترشيح النائب ميشال معوض للانتخابات الرئاسية، بانتظار أن تتبلور مواقف الفرقاء الآخرين، سواء من يصوت بالورقة البيضاء أو النواب المترددين”.
ودعا الى “العمل على توسيع مساحات التقارب بين مختلف الفرقاء وصولا الى انتاج رئيس جديد للبلاد يلبي حاجات الناس”، آسفا لما “أظهرته جلسة تلاوة رسالة الرئيس السابق ميشال عون من انقسام ليس فقط على مستوى الاستحقاق الرئاسي بل أيضا في فهم الدستور وتفسيره”.
ورأى عبدالله أن “مرحلة ما بعد انتهاء العهد ليس كما قبلها”، آملا “ألا يذهب “حزب الله” الى فرض رئيس تحد على غرار ما جرى مع الرئيس عون والذهاب الى تعطيل البلاد لأَمد طويل”.
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