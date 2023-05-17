كركي: قبول رخص السوق منتهية الصلاحية حتى 2023/12/31

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه “عطفا على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 296 تاريخ 2023/3/13 القاضي باستمرار العمل بمفعول رخص السوق الخصوصية والعمومية منتهية الصلاحية بعد تاريخ 2022/1/1 وذلك حتى تاريخ 2023/12/31 ضمنا، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي تعميما حمل الرقم 954 تاريخ 17 أيار 2023 قضى بموجبه ما يلي :
“يطلب الى جميع مديريات ومكاتب الصندوق التقيّد باحكام القرار المذكور فيما يتعلق بجميع معاملات السائقين العموميين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
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