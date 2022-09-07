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كريدية من السرايا: الأجواء ايجابية￼
محلي
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الأربعاء 07 أيلول 2022
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اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية صباح اليوم في مكتبه في السرايا.


وقال كريدية: “التقيت دولة الرئيس ميقاتي، والأجواء جيدة وسأدعو النقابة الى اجتماع فور وصولي الى المكتب، والأجواء جد ايجابية”.

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