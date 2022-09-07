كريدية من السرايا: الأجواء ايجابية￼

اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية صباح اليوم في مكتبه في السرايا.
وقال كريدية: “التقيت دولة الرئيس ميقاتي، والأجواء جيدة وسأدعو النقابة الى اجتماع فور وصولي الى المكتب، والأجواء جد ايجابية”.
اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية صباح اليوم في مكتبه في السرايا.
وقال كريدية: “التقيت دولة الرئيس ميقاتي، والأجواء جيدة وسأدعو النقابة الى اجتماع فور وصولي الى المكتب، والأجواء جد ايجابية”.
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