كريم بنزيما أمام جمهور نادي اتحاد جدة في حفل تقديم ضخم

أقام نادي الاتحاد السعودي حفل تقديم لنجمه الجديد كريم بنزيما بعد التوقيع معه رسمياً للانضمام لصفوف النادي، وذلك في احتفالية ضخمة حضرها أكثر من 50 ألف متفرج في استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة.
وشهد الحفل العديد من العروض والتي بدأت بعرض الكرة الذهبية التي حصل عليها بنزيما، ثم كلمات تحفيزية للاّعب، بالإضافة إلى انطلاق عروض الليزر والموسيقى.
وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث المهاجم الفرنسي من أصل جزائري عن تجربته الرياضية الجديدة المرتقبة مع الاتحاد قائلاً: “لقد اخترت هذا الفريق لأنه فريق رابح يُحرز تقدماً دائماً”، أضاف موضحاً أنه يحب حماس مشجعيه وطموحاته العالية.
أضاف قائلاً: “الشعب السعودي استقبلني بحفاوة منقطعة النظير، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه”، مشيراً إلى أنه جاء إلى جدة لكي يضع الفريق في المكان الصحيح، في القمّة، وفقاً لتعبيره.
ويأتي حفل التقديم بعد إعلان نادي اتحاد جدة الأسبوع الماضي عن ضم كريم بنزيما إلى صفوفه حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر ضخمة، والتي تأتي بعد أيام من رحيل النجم الفرنسي عن ريال مدريد، منهيًا رحلة امتدت 14 عامًا.
وكان بنزيما قد وصل إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يرتدي القميص رقم 9 مع نادي الاتحاد في الموسم الجديد.
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