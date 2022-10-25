كسوف جزئي اليوم… احذروا النظر الى الشمس مباشرة

يشهد لبنان والعديد من الدول العربية كسوفاً جزئيا للشمس ظهر اليوم حيث يمر القمر أمام الشمسِ فيغطي قرصها بشكلٍ جزئي، ويتأثر لبنان بهذا الكسوف بين الساعة 12:54 والسّاعة 03:20 من بعد ظهر اليوم.
ومن المتوقع ان تستمر هذه الظاهرة ساعتين الا انها لن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.
وقد حذر الخبراء من عدم النظر خلال الكسوف لأشعة الشمس، بشكل مباشر أو عبر النّظّارات لما لذلك من أثر سلبي على شبكة العين.
وتجدر الاشارة الى ان كسوف الشمس يحدث عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم. وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً.
لكن هذه المرة لن يلمس ظل القمر الأرض و”لن يكون من الممكن مشاهدة الاختفاء التام لقرص الشمس في أي مكان”، وفق ما أوضح مرصد باريس في بيان.
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