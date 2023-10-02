كسوف “حلقة النار” و”قمر الصياد”.. ظواهر فلكية فريدة في أكتوبر

تشهد سماء شهر أكتوبر عدة ظواهر فلكية فريدة، تتعلق بالشمس والقمر والكواكب أيضا، حسبما يرصد تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”.
وتشمل أبرز الأحداث الفلكية في أكتوبر كسوف الشمس “حلقة النار” في 14 أكتوبر وقمر الصياد بعد أسبوعين.
وفي 14 أكتوبر، سيمر القمر أمام الشمس، ليحجب جزءا كبيرا منها، لكنه يترك وراءه حلقة لامعة من ضوء الشمس، ويُعرف هذا باسم كسوف الشمس “الحلقي” أو “حلقة النار”.
ولأن الشمس لا تُحجب بشكل كامل في هذا الكسوف، فإن الأمر يتطلب استخدام وسائل حماية متخصصة للعين لتجنب حدوث ضرر دائم عند مشاهدتها.
وخلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، يمر القمر عبر النجوم الساطعة للأبراج الشتوية قبل أن ينتقل إلى النجوم الصاعدة في سماء الربيع.
وفي 28 أكتوبر يكتمل في السماء فيما يعرف باسم “قمر الصياد”، لأن الضوء الساطع يسهل على الصيادين قتل الفريسة قبل أشهر الشتاء العجاف، فضلا عن أنه يساعد المزارعين الذين يعملون خلال الليل على حصاد المحاصيل.
وخلال شهر أكتوبر يظهر كوكب زحل في السماء الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة مع تلاشي الشفق ويمكن رؤيته بسهولة.
ويظهر كوكب المشتري تدريجيا بوقت مبكر كل ليلة، وبحلول منتصف الشهر يهيمن على السماء الشرقية بالولايات المتحدة.
وفي أكتوبر سيبهر كوكب الزهرة الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا بتوهجه الأبيض المكثف، وسيزين سماء الصباح حتى بداية العام المقبل.
المصدر: الحرة
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