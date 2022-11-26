كشف ملابسات جريمة قتل معاون أوّل في قوى الأمن

صدر عن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة، بيان أشارت فيه إلى أنه “بتاريخ 23-11-2022، عُثِر على المعاون أول في قوى الأمن الدّاخلي (ع. ي.) من مواليد عام 1979، وهو أحد رتباء معهد قوى الأمن الداخلي جثّة هامدة على سطح البناء حيث يقيم في محلّة السّعديات مصاباً بعدّة طلقات في صدره وظهره”.
وأضاف البيان، “على إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية في موقع جريمة القتل، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات الفوريّة، توصّلت الى كشف هويّة القاتل، وهو جار الضّحية في السّكن، ويدعى: – ر. ق. (من مواليد عام 1969، لبناني)، وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه، وتوقيفه بما أمكن من السّرعة”.
وتابع، “بالتاريخ ذاته، وفي خلال فترة قياسية، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصد المشتبه فيه في محلّة السّعديات، وتوقيفه، وضبطت بحوزته مسدس حربي، المستخدم في الجريمة، نوع “غلوك” وممشطين وتسع عشرة طلقة نارية من عيار /9/ ملم. صالحة للاستعمال”.
ووفق البيان، “بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على قتل المعاون أول بسبب خلاف فوري نشب بينهما على سطح البناء حيث يقيمان، وذلك على خلفية تقطيع أسلاك، وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
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