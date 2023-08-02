كلاس ثمن زيارة ميقاتي للراعي: اقتراح عقد لقاء وزاري تشاوري الاسبوع المقبل

ثمَّن وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس في تصريح، زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس وفد وزاري الى الديمان اليوم، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والمطارنة، وتداولوا في شؤون وطنية واقتصادية واجتماعية.
وقال: “سبق الاجتماع الموسع مع المطارنة لقاء على شرفة الديمان، استعرض فيه غبطة السيد البطريرك ودولة رئيس الحكومة والوزراء قضايا عامة تتعلق بدقة الوضع السياسي وضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية حتى ينتظم عقد المؤسسات الدستورية، مما يسهم بالاستقرار السياسي والاجتماعي ويعيد النشاط الى عملية الإنماء الاقتصادي ويسهم بعملية النهوض العام”.
اضاف: “بعد تنويه المجتمعين بأهمية عقد هذا النوع من اللقاءات التشاورية في سبيل التوصل الى جوامع مشتركة للخروج الآمن من الازمات التي تحوط بالوطن، تم اقتراح عقد لقاء وزاري تشاوري موسع في الديمان الاسبوع المقبل، يُدعى اليه جميع الوزراء للتداول في امور ملحة تهم مجتمعنا اللبناني، وإعلاء شأن القيم الروحية والاخلاقية وتعزيز الالتزام بها، والتشاور حول إيجاد حلول لكل الاخطار التي تهدد قيمنا الاجتماعية وتكاملنا الحضاري ورسالتنا الإنسانية، ووضع استراتيجية تفكير وخطط عمل لحماية اجيالنا وتحصين عناصر القيم الروحية والاخلاقية التي تجمعنا وتعزز مسؤولية المواطنة بين اللبنانيين وتمتِّن تضامنهم وتقوي مرتكزات العيش الايماني والوطني الذي يمتاز به لبنان”.
وتابع: “هذه الخطوة تعزز التقارب بين الرؤى والمفاهيم وتسهم في بناء الجسور بين الجماعات وتوحد جهودهم لدرء المخاطر التي تهدد مجتمعنا على غير صعيد، مع التأكيد على ان الحل الأمثل والاسرع لكل المشاكل التي تعترضنا يكون بالاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، مخافة ان يتحول الشغور الى فراغ وان نعتاد على التعايش مع الازمات”.
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