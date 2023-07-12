كلاس سلم الابيض نسخة عن خطة العمل التنفيذية للسياسة الشبابية وناقشا شؤونا مشتركة

زار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاّس، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، يرافقه مستشارته الدكتورة ميرنا صبرا وممثل الاتحاد العربي للتطوع في لبنان شربل قبلان، وسلمه نسخة عن خطة العمل التنفيذية للسياسة الشبابية التي أقرتها الحكومة العام الماضي، وذلك في اطار التكامل في عمل الوزارات لما فيه خير الوطن وصحة المواطن والحرص على صحة الشباب وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وناقش كلاس والابيض، اعداد برامج مشتركة لتوعية الشباب وتحصينهم وتوعية الأهل والسعي لتأمين المساعدات الغذائية للمراهقين والاطفال، واطلاق حملة مشتركة للتوعية من أخطار الادمان على المنشطات التي تغزو الاندية الرياضية والتنبيه من الامراض الناتجة عنها.
كما ناقشا، سبل تأمين اللقاحات والأدوية اللازمة للأحداث في السجون وإمكانية دعم جمعية “endoleb” التي تُعنى بالتوعية عند الشابات من مرض “هجرة بطانة الرحم (endometriosis)” الذي يمكن أن يؤدي الى العقم. وبحثا في اهمية التوعية البيئية وسبل الحد من انتشار الاركيلة والفايب بين الشباب، واتفقا على تعيين ممثل عن الوزارتين للتنسيق في مختلف النقاط التي تمت مناقشتها.
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