كلام مؤثر من بقرادونيان لعون

لمناسبة مغادرة الرئيس العماد ميشال عون لقصر بعبدا، غرد الامين العام لحزب الطاشناق قائلا: ”فخامة المواطن ميشال عون، تحمّلت الكثير في السنوات الستّ الماضية، لكن بالتأكيد سينصفك التاريخ، جنرالاً حمل الوطن على أكتافه حتّى النهاية”.
لمناسبة مغادرة الرئيس العماد ميشال عون لقصر بعبدا، غرد الامين العام لحزب الطاشناق قائلا: ”فخامة المواطن ميشال عون، تحمّلت الكثير في السنوات الستّ الماضية، لكن بالتأكيد سينصفك التاريخ، جنرالاً حمل الوطن على أكتافه حتّى النهاية”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا