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كلام مؤثر من بقرادونيان لعون
محلي
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الأحد 30 تشرين الأول 2022
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لمناسبة مغادرة الرئيس العماد ميشال عون لقصر بعبدا، غرد الامين العام لحزب الطاشناق قائلا: ‏”فخامة المواطن ميشال عون، تحمّلت الكثير في السنوات الستّ الماضية، لكن بالتأكيد سينصفك التاريخ، جنرالاً حمل الوطن على أكتافه حتّى النهاية”.

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