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كلمة البابا فرنسيس خلال لقاء مسكوني في كاتدرائية سيدة شبه الجزيرة
إقليمي/دولي
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الجمعة 04 تشرين الثاني 2022
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كلمة البابا فرنسيس خلال لقاء مسكوني في كاتدرائية سيدة شبه الجزيرة

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