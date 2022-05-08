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كلمة الرئيس عون خلال تفقده سير العملية الإنتخابية في وزارة الخارجية (فيديو)
محلي
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الأحد 08 أيار 2022
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كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال تفقده سير العملية الإنتخابية في وزارة الخارجية

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