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كلمة النائب جبران باسيل خلال قداس لراحة انفس الشهداء في طبرية￼
مؤتمرات صحافية
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الثلاثاء 02 آب 2022
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كلمة النائب جبران باسيل خلال قداس لراحة انفس الشهداء في طبرية

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