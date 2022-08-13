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كلمة رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل بعد لقاءه البطريرك الراعي في الديمان
محلي
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السبت 13 آب 2022
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كلمة رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل بعد لقاءه البطريرك الراعي في الديمان

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