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كلمة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال اطلاق حملة “أهلا بهالطلة”
مؤتمرات صحافية
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الأربعاء 20 تموز 2022
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كلمة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال اطلاق حملة “أهلا بهالطلة”

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