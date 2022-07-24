“كلمة عالية النبرة” للراعي من الديمان: ابحثوا عن العملاء في مكان آخر￼

لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن “سيادة المطران موسى الحاج تعرّضت للانتهاك في الناقورة قبل أيام واتصالات الاستنكار لما حصل كانت كثيرة لاسيما من رئيسي الجمهورية والحكومة”، مؤكداً أن “الاعتداء الذي تعرض له المطران الحاج هو انتهاك لسيادة الكنيسة وقد جرى تحويله إلى مسألة قانونية من قبل جماعات سياسية”.
وطالب الراعي خلال قداس الأحد في الديمان “بأن يرد إلى المطران الحاج جواز سفره اللبناني وهاتفه الخليوي والمساعدات التي كان ينقلها”.
وأشار الى أنه “من غير المقبول أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش من دون الرجوع إلى البطريركية ونرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية”. وقال “ابحثوا عن العملاء في مكان آخر فأنتم تعرفون من هم وأين هم.. والبطريركية ستتابع مسيرتها من منطلق الحياد الإيجابي الناشط”.
ولفت الراعي الى أن “المسيحيين في لبنان وفي الشرق الأوسط مؤتمنون على كرامة الإنسان وقدسية الحياة البشرية”، مؤكداً أن “لبنان لا ينمو ولا يتوحّد بهذا النهج المنحرف وقد آن الأوان لتغيير هذا الواقع الطافح بالاحقاد والكيديات والمكتظ بالسلوكيات المعيبة”.
وفي سياق آخر، أكد أننا “سنواصل دعوتنا إلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع ما يمكن وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية، فلبنان يستحقّ حكومة جديدة ورئيساً جديداً”. كما شدد على اننا “نحملُ قضية شهداء انفجار مرفأ بيروت ونطالب بالوصول إلى الحقيقة الكاملة”.
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