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كلمة مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود خلال افتتاح مهرجان ليالي النبيذ في ضهور الشوير
مؤتمرات صحافية
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السبت 30 تموز 2022
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كلمة مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود خلال افتتاح مهرجان ليالي النبيذ في ضهور الشوير

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