كلودين عون تقدم إلى بيرم مشروع السياسة “للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في إطار العمل”

زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون وزارة العمل، حيث قدمت إلى الوزير في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم مشروع السياسة “للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في إطار العمل”، الذي أعدته الهيئة، بالشراكة مع الإسكوا والبنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
حضر اللقاء عضو المكتب التنفيذي في الهيئة المحامية غادة جنبلاط وممثلات عن المنظمات الدولية المذكورة.
وأفاد بيان للهيئة أن “السياسة تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وخالية من التحرش الجنسي عن طريق إلزام المؤسسات اتخاذ التدابير التي تكفل الوقاية من التحرش والإجراءات للاستجابة له، إضافة إلى إنزال العقوبات بالجاني، تطبيقا لقانون التحرش الجنسي رقم 205/2022”.
وأشار إلى أن “اللقاء بحث في سبل التعاون والتنسيق بين الهيئة والوزارة، بغية اعتماد السياسة المقترحة وتنفيذها”.
ولفت إلى أن “عون أطلعت بيرم على أبرز الحملات والنشاطات التوعوية التي نظمتها الهيئة لنشر المعرفة بقانون تجريم التحرش الجنسي وسبل تطبيقه. كذلك أطلعته على نتائج سلسلة اللقاءات التي عقدتها الهيئة، في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام وفي إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان”.
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