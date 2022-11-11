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كم بلغ الدولار عصراً؟
محلي
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الجمعة 11 تشرين الثاني 2022
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بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم الجمعة 39900 ليرة مبيع و39800 ليرة شراء . 

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