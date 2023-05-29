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كم بلغ الدولار عصراً؟
محلي
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الإثنين 29 أيار 2023
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بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم الإثنين 94500 ليرة مبيع و 94300 ليرة شراء. 

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