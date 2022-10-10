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كم بلغ الدولار عصراً؟
محلي
|
الإثنين 10 تشرين الأول 2022
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بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم الإثنين 39675 ليرة مبيع و 39625 ليرة شراء. 

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