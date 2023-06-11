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كم بلغ الدولار عصر اليوم الأحد؟
محلي
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الأحد 11 حزيران 2023
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بلغ الدولار عصر اليوم الأحد 93300 ليرة مبيع و 93000 ليرة شراء. 

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