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كم بلغ الدولار مساءً؟
محلي
|
الخميس 10 تشرين الثاني 2022
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بلغ سعر صرف الدولار مساء اليوم الخميس 39800 ليرة مبيع و 39700 ليرة شراء. 

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