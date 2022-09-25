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كم بلغ الدولار مساءً؟
محلي
|
الأحد 25 أيلول 2022
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بلغ سعر صرف الدولار مساء اليوم الأحد 37900 ليرة مبيع  و 37850 ليرة شراء. 

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