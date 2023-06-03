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كم بلغ دولار بعد الظهر؟
محلي
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السبت 03 حزيران 2023
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بلغ سعر صرف الدولار بعد ظهر اليوم السبت 94200 ليرة مبيع و 93900 ليرة شراء. 

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