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 كم بلغ سعر صرف الدولار بعد الظهر؟
محلي
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السبت 26 آب 2023
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بلغ الدولار بعد ظهر اليوم السبت 89450 ليرة مبيع و 89150 ليرة شراء. 

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