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كم بلغ سعر صرف الدولار
محلي
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الثلاثاء 08 آب 2023
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بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم الثلاثاء 89400 ليرة مبيع و 89000 ليرة شراء. 

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