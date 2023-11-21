كم مرة يجب علينا غسل شعرنا في الأسبوع؟

يبدو أن عدد المرات التي يجب أن نغسل فيها شعرنا هو موضوع نقاش دائمًا.
هناك أقاويل تفيد بأن غسيل الشعر المتكرر مهم، خاصّةً بعد العودة من صالة الألعاب الرياضية، إذا كنتم ترغبون في تجنب خصلات الشعر الدهنية والضعيفة، فيما يرى آخرون أنه من الضروري غسل الشعر بأقل قدر ممكن للحفاظ على صحته.
وسط هذا الجدال، ظهر مفهوم “تدريب الشعر” على تيك توك، حيث حصدت مقاطع الفيديو حول هذه الموضة أكثر من 160 مليون مشاهدة على التطبيق.
وبالتالي، فإن “تدريب الشعر” يتضمن تدريب خصلات الشعر على البقاء دون غسل لأطول فترة ممكنة، وذلك بهدف جعله صحيًا وطويلًا.
بدورها، ردّت أخصائية الشعر كيت هولدن لموقع “ذا صن” على هذه الظاهرة بالقول إن قضاء وقت طويل دون غسل الشعر “قد لا يكون مفيدًا دائمًا”.
وأوضحت أن “غسل شعرنا بالشامبو أمر حيوي للحفاظ على نظافته وفروة الرأس. إنه يزيل الزيوت والقشرة والأوساخ والتلوث والكائنات الحية الدقيقة الضارة وبقايا منتجات العناية بالشعر التي يمكن أن تسبب تهيج فروة الرأس وتعزز صحة الشعر الباهت الشبيه بالقش.”
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