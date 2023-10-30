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كنعان: أرقام الموازنة غير واقعية وعلى الحكومة الالتزام بالقانون
محلي
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الإثنين 30 تشرين الأول 2023
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أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث إذاعي أن “ارقام الموازنة غير واقعية والخلل يعود الى احتساب الايرادات على اساس 85 الفا والنفقات على 15 ألفا وعلى الحكومة الالتزام بالقانون وعلى القضاء المالي المحاسبة”.

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