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كنعان: احترام الدستور والقانون واجب في كل الأزمنة!
محلي
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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
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كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على حسابه على منصة “اكس” قائلا”: “صباح الخير، ‏ردة فعل “مصدر” الحكومة و”التركيبة ” بعد جلسة مناقشة الموازنة مبارح بلجنة المال… ‏صار ضبط الاستدانة من دون سقف وحسب الأصول، ووقف مسلسل الصرف من حسابات خاصة بالهبات والقروض من دون تسجيلها و الرقابة عليها، والغاء قروض مصرف لبنان “المدعومة” لكبار المحظيين ومن اموال المودعين، ويلي كانوا مع غيرهم محور توصيات وقرارات لجنة المال من ٢٠١٠ ” وما التزمت فيهم الحكومات،”محاصرة للحكومة بزمن الحرب “… ‏لا يا حضرة “المصدر الحكومي”، احترام الدستور والقانون واجب بكل الأزمنة، والحالات الاستثنائية الها آلياتها بالدستور والقانون ومش صحيح انها بتقطع الاموال عن الحكومة، على العكس بتعيد الثقة المفقودة بفعل الهدر و الفساد لي مارسته السلطة، والاصلاح مش menu a la carte و شعارات وعناوين ومشاريع قوانين شكلية وخطط صورية، انما هو ممارسة بتقوم بالدرجة الاولى على أمر أساسي مطلوب منك: ‏احترم القانون وعقول الناس!”

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