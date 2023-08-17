كنعان: الصندوق السيادي نموذجي واصلاحي

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في تصريح عن الصندوق السيادي: “هناك ٤ اقتراحات قوانين من ٤ كتل من المعارضة والموالاة والمستقلين شاركوا في انتاج الاقتراح الحالي في لجنة فرعية ضمتهم الى خبراء محليين ودوليين “.
اضاف:” للذين يتكلمون عن الاستعجال في اقراره، منذ ٢٠١٧ في المجلس النيابي وقد مرّ على اللجان المشتركة ولجنة فرعية ومن ثم وعند تقديم اقتراحات جديدة في ٢٠٢٢ احيل مع القوانين القديمة على لجنة المال حيث بقي ٨ اشهر في لجنة فرعية واثمر قانوناً نموذجياً واصلاحياً باعتراف الجميع معارضة وموالاة الا الذين يجهلون مضمونه ومساره”.
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