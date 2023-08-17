موقع البرامج
نشرات الأخبار
كنعان: الصندوق السيادي نموذجي واصلاحي
محلي
|
الخميس 17 آب 2023
Post Views: 289

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في تصريح عن الصندوق السيادي: “هناك ٤ اقتراحات قوانين من ٤ كتل من المعارضة والموالاة والمستقلين شاركوا في انتاج الاقتراح الحالي في لجنة فرعية ضمتهم الى خبراء محليين ودوليين “.

اضاف:” للذين يتكلمون عن الاستعجال في اقراره، منذ ٢٠١٧ في المجلس النيابي وقد مرّ على اللجان المشتركة ولجنة فرعية ومن ثم وعند تقديم اقتراحات جديدة في ٢٠٢٢ احيل مع القوانين القديمة على لجنة المال حيث بقي ٨ اشهر في لجنة فرعية واثمر قانوناً نموذجياً واصلاحياً باعتراف الجميع معارضة وموالاة الا الذين يجهلون مضمونه ومساره”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com