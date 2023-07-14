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كنعان: المواقف المنددة بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالنازحين السوريين لا تبرىء ذمة البعض من تقصيرهم
محلي
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الجمعة 14 تموز 2023
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غرّد النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:

المواقف المنددة بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالنازحين السوريين في لبنان لا تسمن ولا تغني ولا تبرىء ذمة البعض من تقصيرهم منذ البداية في مواجهة هذا الواقع أو العمل الجدي على معالجته و تغييره بالتعاون مع الاحزاب والكتل النيابية الاوروبية التي عارضته وعلى رأسهم @thierrymarianiوزملائه في التجمع الوطني ولا سيما رئيسه @J_Bardella

الى اللقاء في تشرين الأول في ستراسبورغ للقاء موسع في البرلمان الاوروبي حول هذه القضية.

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