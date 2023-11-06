كنعان بعد اجتماع لجنة المال: لن نستسلم أمام العراقيل والمعوقات والعشوائية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها درس فيها الفصل الثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلق بالتعديلات الضريبية، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل والنواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، جهاد الصمد، أسعد ضرغام، ابراهيم منيمنة، غادة أيوب، ابراهيم الموسوي، فراس حمدان، غسان حاصباني، سليم عون، جميل السيد، فريد البستاني، مارك ضو، ملحم خلف، وضاح الصادق، نجاة عون صليبا، رازي الحاج، أيوب حميد، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، ميشال الدويهي، حليمة قعقور وبلال الحشيمي.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة ممثلا نقابة المحاسبة المجازين في لبنان جوزيف متى ومحمود مزهر.
وقد استهلت الجلسة بدقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الجنوب، لاسيما الأطفال الذين سقطوا بالأمس على طريق عيناثا.
وألغت اللجنة عددا من المواد “المحشورة حشرا” في موازنة 2024 وبدأت بمناقشة المواد المتعلقة برسم الطابع المالي وضريبة الدخل على ان تستأنف اجتماعاتها الأربعاء المقبل في حضور عدد من الوزراء لبت اقتراحاتهم المتعلقة بزيادة بعض الرسوم المستحدثة والتي كانت اللجنة قد علقتها.
كنعان
وقال كنعان، بعد الاجتماع :”نلتزم الأصول بمناقشة الموازنة خصوصا أنها تتضمن بعض المواد الخارجة كليا عن مفهومها ونطاقها. لذلك نقوم بمراجعتها بندا بندا كما ينص الدستور وقانون المحاسبة العامة آخذين في الاعتبار الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة السياسية والمالية الصعبة من تاريخ لبنان”.
أضاف:”لن نستسلم للمعوقات والعراقيل التي تواجهنا نظرا لأهمية دور مجلس النواب في مراقبة وتصحيح انحرافات السلطة التنفيذية في أهم عمل تقوم به أي دولة ألا وهو الموازنة العامة فكيف بالحري في وضعنا الحالي وما نكتشفه يوميا من عشوائية في هذا المشروع؟”.
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