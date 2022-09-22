كنعان بعد الاجتماع مع سفراء الاتحاد الاوروبي: البحث كان غنيا￼

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اثر الاجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي في المجلس النيابي، ان “الاجتماع كان غنيا وتطرق لكل المواضيع، أبرزها التشريعات المطلوبة وملف النازحين السوريين”، وقال: “لاول مرة تطرقنا بالمباشر للعوائق العملية والحقيقية”.
واذ اكد ان “المطلوب تعاون بناء ان كانت هناك فعلاً ارادة بانقاذ لبنان وانجاز خطة تعاف”، اشار الى ان “الغموض ليس بالتشريع بل بالسلطة التنفيذية”، سائلا: “شو عم تتفاوض مع صندوق النقد؟” وما هو مصير أموال المودعين؟”.
اضاف سائلا: “كيف نقبل ان تكون ضريبة الموازنة على سعر صيرفة وفي الوقت نفسه ندفع الرواتب للمواطن على سعر 1500؟”، وراى انه “يجب ان يكون هناك حوار بناء مع المجتمع الدولي للتوصل مع صندوق النقد الى حل يأخذ بعين الاعتبار وضع اللبنانيين”.
ولفت الى ان “كلفة النزوح السوري اكثر من 30 مليار دولار، فما الحل لها؟”، مؤكدا ان “هذه مسؤولية المجتمع الدولي باعادتهم لبلادههم وان تنفق عليهم الاموال في بلادهم”.
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