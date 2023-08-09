كنعان: بلشوا من موازنة 2024 وبعدين خبرونا عن الاصلاح

كتب النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على تطبيق “إكس”: “بآخر ال 2023 شو الفايدة من موازنة ال 2023؟ وين موازنة ال 2024؟ وين صار التدقيق بحساباتكم المالية من 1993 لليوم والجنائي بحسابات مصرف لبنان وعرفنا انو بعد ٤ سنين على الانهيار بعد ما بلشتوا التدقيق بحسابات وموجودات المصارف والدولة وبدكن قانون لتكملوا بانقراض الاحتياطي الإلزامي وانتظام مالي بلا مال واعادة هيكلة بلا أرقام رسمية وصندوق للودائع بلا ودائع؟!”.
وختم: “بلشوا من هون… وبعدين خبرونا عن الاصلاح!”
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